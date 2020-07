O alerta foi dado pela 15:20 e desde que se iniciou o combate às chamas que foram cortadas estradas de acesso a Jancido, precisando o autarca, “não estarem habitações em perigo, apesar de o fogo ter andado perto”.

No combate às chamas estão 119 operacionais apoiados por 31 viaturas e três meios aéreos, sendo que estes últimos, segundo Marco Martins, “irão em breve ser dispensados devido à falta de luz natural” motivado pelo aproximar do por do sol.

O incêndio “parece estar a evoluir favoravelmente, embora não esteja ainda dominado”, precisou.

Estão no combate às chamas as corporações de bombeiros de Valbom, Gondomar, São Pedro da Cova, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Carvalhos.