Escreve o 'Jornal de Notícias' que um pequeno incêndio deflagrou num prédio perto do estádio durante os festejos dos adeptos. De acordo com a 'SIC Notícias', que captou o momento via drone, as chamas terão sido provocadas por um artefacto pirotécnico lançado de um dos andares do prédio.

Os adeptos começaram a reunir-se junto à garagem do Estádio do Dragão pouco tempo depois de terminar o jogo de Famalicão, mas a equipa só chegou já depois da meia-noite.

Com cânticos de apoio, tochas e palmas, os jogadores do FC Porto foram recebidos com grande euforia e calor humano, sendo o treinador Sérgio Conceição um dos principais visados nos agradecimentos.

As medidas de segurança foram reforçadas, tendo a PSP chegado ao local para criar um perímetro de segurança, evitando assim que os adeptos chegassem perto do autocarro.

Os 'dragões' poderiam ter festejado esta jornada a conquista caso o Benfica tivesse perdido em Famalicão, mas o empate (1-1) colocou a formação portista a um ponto do título, podendo festejar a conquista no próximo jogo, frente ao Sporting.