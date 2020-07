“São dois prédios, de três andares cada um. Num deles, o último andar, que tem dois apartamentos, está inabitável provisoriamente. No outro prédio há seis apartamentos” na mesma condição, explicou Carlos Carreiras.

Questionado sobre se o fogo que atingiu os telhados de dois edifícios atingiu o interior das habitações, o autarca explicou que “não entrou fogo nenhum”, mas “o ataque com a água”, para impedir a propagação das chamas, “acabou por afetar as condições dos apartamentos”.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais não avançou o número de pessoas que ficaram temporariamente desalojadas, uma vez que esse levantamento estava a ser feito pelos Serviços de Ação Social da autarquia, para “fazer a triagem daqueles que têm, que podem e querem ir para casa de familiares e aqueles a quem a câmara assegurará o alojamento”.

O incêndio que deflagrou ao final da tarde de hoje em zona de mato em Alvide, concelho de Cascais, foi dado como dominado ao início da noite e pelo menos um bombeiro ficou ferido durante o combate às chamas, disse fonte da Proteção Civil.

O incêndio “já está em resolução, dominado, e nas próximas horas decorrerão os trabalhos de consolidação”, afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, explicando que os bombeiros vão manter-se no local “em vigilância”, para garantir que não há reacendimentos.

O fogo entrou em fase de resolução às 21:31, adiantou a mesma fonte.

A Proteção Civil acrescentou que um bombeiro ficou ferido, “vítima de um trauma”, mas os ferimentos foram ligeiros.

Elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica encontram-se no local “a avaliar alguns habitantes” que inalaram fumo, “mas nada de grave”, acrescentou a fonte do CDOS.

De acordo com a informação disponível na página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 23:02 estavam no local 270 operacionais, apoiados por 81 viaturas.

A informação disponível no 'site' da Proteção Civil refere as 18:07 como hora do alerta deste incêndio.

Alvide localiza-se na freguesia de Alcabideche.