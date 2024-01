A mesma fonte adiantou que o incêndio não causou vítimas, estando as autoridades a fazer trabalhos de rescaldo.

Fonte do Comando Sub-Regional do Algarve disse à Lusa que o alerta para o incêndio foi dado às 06:15, encontrando-se às 07:10 no local 22 operacionais, com elementos dos Bombeiros de Portimão, Lagoa e Monchique, PSP, Autoridade Marítima e Serviço Municipal de Proteção Civil, com o apoio de 10 veículos.

As mesmas fontes disseram que ainda não são conhecidas as causas do incêndio.