Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho adiantou que às 21:39 encontravam-se no local 20 operacionais e nove viaturas dos Bombeiros de Ponte da Barca e, da GNR.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, adiantou que as chamas “progrediram com força devido à presença de materiais altamente inflamáveis, como fardos de palha”. Augusto Marinho disse que o fogo destruiu maquinaria e matou vacas e ovelhas em número ainda por determinar. A origem das chamas é ainda desconhecida.