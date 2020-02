O alerta para a ocorrência na autoestrada foi dado às 13:00, tendo o trânsito sido cortado depois do desvio das viaturas que se encontravam na via, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

A fonte adiantou que a circulação será retomada assim que terminem os trabalhos de remoção do camião e da carga, que prosseguiam cerca de duas horas depois da ocorrência, prevendo a GNR que se possam prolongar por mais uma hora e meia.

Segundo o destacamento de trânsito de Abrantes da GNR (também no distrito de Santarém), o corte ocorre entre os nós este e oeste de Constância, numa extensão de cerca de dois quilómetros, estando a circulação a fazer-se pelo troço da Estrada Nacional 3, paralelo à A23.

Para o local foram enviados 15 operacionais e seis viaturas das corporações de bombeiros de Constância e de Abrantes, não se tendo registado vítimas, disseram as fontes.