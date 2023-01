O incêndio, indicou à agência Lusa uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, eclodiu, por volta das 19:15, numa casa situada no Rossio do Cemitério, em Vila Boim, concelho de Elvas (Portalegre).

Segundo a mesma fonte, o ferido mais grave é um homem de 48 anos, que sofreu queimaduras e foi transportado pelos bombeiros para o Hospital Santa Luzia, em Elvas.

Os restantes sete sofreram ferimentos ligeiros devido à inalação de fumo, adiantou, precisando que são dois homens de 45 e 32, uma mulher de 31 e quatro crianças, duas de 11, uma de oito e outra de 10.

Dos sete feridos ligeiros, seis também foram para a unidade hospitalar de Elvas e um para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

O combate às chamas e o socorro às vítimas envolveram os Bombeiros de Elvas, o INEM e a GNR, num total de 31 operacionais, apoiado por 11 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre e a ambulância de Suporte Básico de Vida (SIV) de Elvas.