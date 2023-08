A amaragem, na barragem da Pracana, de um avião que participava no combate às chamas, provocou danos materiais. O piloto saíu ileso, informou a Proteção Civil, segundo o que Pedro Nunes disse à LUSA.

"O piloto saiu ileso e neste momento [17h45] estamos ainda a avaliar os danos no avião".

Segundo o comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Castelo Branco trata-se de um avião anfíbio Fire Boss que estava no combate ao incêndio que está a lavrar num povoamento florestal em Santo André das Tojeiras, concelho de Castelo Branco, desde as 15h09.

Segundo o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas em Fátima, centenas de pessoas foram retiradas de casa por precaução, no entanto, não há sinal de risco para a vida das pessoas ou património.

Entretanto, três pelotões de militares estão em operações de vigilância nos locais onde o incêndio já foi dominado.

O vento e as características do terreno estão a condicionar o combate ao incêndio que deflagrou pelas 15:00 de sexta-feira numa zona de floresta próximo da aldeia de Carrascal, Santo André das Tojeiras, no concelho de Castelo Branco, e que está também a lavrar no concelho de Proença-a-Nova, no mesmo distrito.

*Com Lusa.