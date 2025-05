Segundo os dados disponibilizados à agência Lusa pelo município de Castelo Branco, o queijo produzido na região de Castelo Branco, aproximadamente 135.260 quilos por ano, tem Portugal como principal mercado.

No concelho, existem 15 queijarias que trabalham diariamente para manter a qualidade de um produto que há muito foi classificado como DOP e que se caracteriza “pela pasta semidura ou semimole e cor amarelada”.

A Beira Baixa é a única região do Centro do país com três queijos DOP, que são o queijo de Castelo Branco DOP, o queijo amarelo da Beira Baixa DOP e o queijo picante da Beira Baixa DOP.

A autarquia destacou ainda “o forte impacto que o queijo tem na economia local” e que “é, desde sempre, o produto mais procurado e apreciado por quem visita a região”.

O Portugal Cheese Festival regressa hoje à vila de Alcains. Este certame inspirado na emblemática Feira do Queijo de Alcains é o reconhecimento do queijo enquanto produto endógeno estrela, fortemente ligado à tradição e génese das gentes albicastrenses, explicou Leopoldo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, entidade que promove o certame.

A edição deste ano do Portugal Cheese Festival conta com 75 expositores, dos quais 30 são produtores de queijo, sendo 14 queijarias da Beira Baixa, onde se incluem 10 de Castelo Branco, oito da Beira Alta, três do Alentejo, uma do Minho e quatro queijarias internacionais (três de Espanha e uma do Brasil).

Dos restantes expositores, 15 são de produtos endógenos (enchidos, vinhos, licores, azeite, salgados, mel, compotas, frutos secos e bolos tradicionais) e sete de artesanato.

O certame conta ainda com 19 bares e quatro restaurantes, e haverá ainda exposições com animais, rações, maquinaria e plantas.

O Portugal Cheese Festival abre hoje ao final do dia e prolonga-se até domingo, com um programa que inclui as atuações de Diogo Piçarra (noite de sexta-feira), Delfins (sábado) e Jorge Guerreiro (domingo), além de diversas atividades.