Um incêndio deflagrou hoje num prédio de seis andares localizado na Rua Ferreira Borges, nº14, em Campo de Ourique, Lisboa. Existem dois feridos ligeiros, entre eles um bombeiro. O incêndio já está circunscrito.

Segundo o site da Proteção Civil, a ocorrência teve registo às 10h24 desta terça-feira, 21 de agosto.

Ao SAPO 24, fonte dos Bombeiros de Campo de Ourique confirmou a existência de um incêndio habitacional em Campo de Ourique, referindo que "as equipas estão ao trabalho, com vários meios no local".

Fonte dos Sapadores de Lisboa referiu ao SAPO 24 que o incêndio "deflagrou num prédio habitacional de seis andares"

"Temos a indicação de dois feridos ligeiros. Uma senhora que é moradora não teve necessidade de ser conduzida ao hospital, o outro ferido é um bombeiro", adiantou a mesma fonte.

Neste momento o incêndio já está circunscrito. Estiveram no local 10 veículos do Regimento de Sapadores de Lisboa, com 32 operacionais, bem como uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, com cinco homens.