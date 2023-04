“O incêndio já se encontra em fase de conclusão, tendo já sido desmobilizados alguns meios”, disse a fonte. O fogo, que não causou feridos, obrigou à evacuação de 15 casas por precaução, mas a “situação já foi normalizada”, acrescentou.

No local, permanecem em trabalho de rescaldo 66 operacionais, auxiliados por 22 viaturas.

O incêndio na fábrica da Sociedade Portuense de Drogas, em São Cosme, Gondomar, no distrito do Porto, iniciou-se cerca das 17:40 de sábado e “tomou todo o espaço da fábrica”, explicou no sábado à Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros de Valbom, Manuel Viana.

De acordo com informação disponibilizada no site da Proteção Civil, no local começaram por deslocar-se 15 operacionais e seis veículos, por volta das 17h30, mas ao final da tarde estavam cerca de 150 bombeiros e 50 viaturas a combater o incêndio de grandes proporções na fábrica. As autoridades competentes também mandaram evacuar todas as casas no perímetro de cinco quilómetros, disse também agência Lusa, Manuel Viana, da corporação de Valbom.