As vítimas mortais são um homem, de 43 anos, e uma mulher, de 50 anos, detalhou Alberto Crescenti, titular do SAME, ao canal de televisão TN.

O homem morreu no local do incêndio, enquanto a mulher foi transportada para um hospital da cidade em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer.

Dos 27 feridos, 25 são adultos e 2 são menores de idade, especificou Crescenti.

O incêndio teve início no 13.º andar e espalhou-se pelo prédio residencial de 16 andares. A polícia da cidade de Buenos Aires, em comunicado partilhado com a AFP, informou que a causa do incêndio ainda é desconhecida.