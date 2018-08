Monchique é um concelho diferente da maioria dos do Algarve, onde a praia e o mar trouxeram riqueza e emprego. Situado na serra, tem uma economia centrada na floresta, na pedra e na água, além de algum turismo. Está nos lugares cimeiros do distrito de Faro quando se fala de envelhecimento - com 3,6 idosos por cada jovem -, de desemprego, de poder de compra e de população (de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística).

Com o fogo que lavrou entre 03 e 10 de agosto, queimando no concelho 16.700 hectares, foram-se medronheiros, sobreiros e colmeias, que pululavam pela serra e que funcionavam como uma espécie de mealheiro ou até atividade principal para parte dos monchiqueiros.

No terreno, perante o cenário, fazem-se contas à vida. Há quem diga que pensa em sair de Monchique, há quem não tenha dúvidas e já arregace as mangas, há quem esteja num limbo para ver o que acontece - se a floresta muda, se surgem outras oportunidades, se as árvores recuperam.

Ricardo Sousa, de 28 anos, com uma empresa de silvicultura, viu grande parte da sua área de trabalho desaparecer, ainda para mais numa altura em que os jovens naturais de Monchique "estavam a voltar" à sua terra, depois do grande incêndio de 2003.

"O concelho estava a ter outra dinâmica. Já se sentia uma recuperação, pessoas a investir em algumas coisas, usando o rendimento da cortiça ou dos eucaliptos. Agora, toda a gente perde o ânimo de investir algum, que daqui a dez anos isto volta a arder", frisa.