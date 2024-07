Em declarações aos jornalistas, no local, Carlos Marques referiu que o dispositivo vai-se manter no local.

“O incêndio encontra-se completamente extinto, sendo que vamos fazer as operações de rescaldo. Ainda existem alguns pontos quentes”, apontou o responsável, salientando que “não há feridos a registar”.

Segundo Carlos Marques, o fogo atingiu uma zona de armazém e os escritórios da Auto Sueco naquela zona: “Isto é um armazém (…) eu julgo que não tinha carros, tem peças, lubrificantes, isso está destruído, os escritórios também estão destruídos”.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13:38 e no local chegaram a estar mais de 100 operacionais apoiados por 45 veículos das três corporações do município do Porto, de Matosinhos, Maia, Pedrouços e Areosa — Rio Tinto.

Carlos Marques explicou que os bombeiros “ainda vão manter-se algumas horas no local” e que o trânsito em algumas artérias continua cortado, nomeadamente o acesso à rotunda AEP e à Rua Manuel Pinto Azevedo.

O operacional referiu que “não se sabe a causa do incêndio” e que no local estão elementos da PSP.