O incêndio que deflagrou hoje na Baixa do Porto foi dado como concluído às 14:34 e não houve registo de feridos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Um incêndio que deflagrou esta tarde, cerca das 13:00, na zona de Cedofeita, em plena Baixa da cidade do Porto, esteve a ser combatido por um total de 17 bombeiros Sapadores do Porto, com quatro viaturas, e não houve registos de feridos.

Uma equipa da PSP com uma viatura também esteve no local, adiantou fonte do CDOS do Porto

O alerta para o incêndio foi dado às 13:11 e terá começado numa “lareira”, disse à Lusa fonte dos Sapadores dos Bombeiros do Porto.

O incêndio começou “entre pisos de um prédio localizado na Rua General Silveira, número 23”.

(Artigo atualizado às 15:16)