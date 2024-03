Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto não há registo de feridos.

De acordo com o comandante da Zona Marítima do Norte, Rui Lampreia, o barco de turismo ancorado no cais de Quebrantões, em Oliveira do Douro, acionou um alerta para incêndio na casa das máquinas pelas 15h37.

Estiveram no combate às chamas elementos dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, de Avintes, Polícia Municipal de Gaia, Instituto de Socorros a Náufragos e da Capitania do Douro.

Pelas 18h15, segundo Rui Lampreia, os operacionais procediam às operações de rescaldo.