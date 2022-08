O comandante regional de Lisboa e Vale do Tejo, Elísio Oliveira, avançou ao início desta tarde que o incêndio na Covilhã se encontra em fase de "consolidação e rescaldo".

"Podemos ainda ter alguns problemas, mas temos os meios dispostos no terreno para que, caso haja alguma reativação, possamos resolver de imediato a questão", acrescentou.

No balanço da Proteção Civil sobre os fogos em curso em Portugal, Elísio Oliveira disse que "o que nos preocupa e que temos identificado como a situação de maior pressão neste incêndio é um triângulo entre as localidades do Sameiro, Vale da Amoreira e Manteigas".

Esta uma área "onde as condições meteorologias, que não são favoráveis, estão a agravar-se ao longo das ultimas horas, e vão continuar assim até próximo das 19 horas".

Estas condições "vão dificultar o trabalho e, numa perspectiva de antecipação, foram aqui colocados meios para responder a alguma projeção e progredir com rapidez [no combate ao fogo]", disse.

Neste teatro de operações encontram-se 1164 operacionais, apoiados por 364 veículos e sete meios aéreos, que não estão em permanência no local, esclareceu Elísio Oliveira, seja porque precisam de ir buscar água, seja porque precisam de reabastecer.

O incêndio deflagrou às 03:18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.

Um helicóptero ligeiro de combate a incêndios rurais sofreu na tarde de terça-feira um acidente durante as operações de combate ao incêndio da Covilhã, sem provocar vítimas mortais ou ferido.

No mesmo fogo, três bombeiros e um sapador florestal sofreram na terça-feira ferimentos ligeiros durante o combate.