Um incêndio em Castelo da Maia, no concelho da Maia, consumiu hoje totalmente uma , deixando desalojada uma família de quatro pessoas, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O incêndio que começou na tarde de sexta-feira na freguesia de Melres e Medas, concelho de Gondomar, distrito do Porto, tem duas frentes ativas “bastante longas” e está a aproximar-se de duas povoações, 06 de agosto de 2016. OCTAVIO PASSOS/LUSA Lusa