A Autoestrada 41 (A41) está cortada no sentido Porto–Penafiel, ao quilómetro 22, em Alfena, na sequência do incêndio que lavra em Valongo desde as 12:27 e mobiliza 178 operacionais e seis meios aéreos, adiantou à Lusa fonte da GNR.