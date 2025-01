A Proteção Civil elevou hoje o nível de alerta devido ao mau tempo nas regiões Centro e Norte do país, com previsões de chuva persistente, rajadas de vento até 110 quilómetros por hora, agitação marítima e queda de neve.

“Elevámos o estado de alerta do sistema para nível laranja, o que pressupõe uma mobilização mais rápida de meios e efetivos para lidar com alguma situação que possa vir a surgir”, disse aos jornalistas o adjunto de operações nacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Carlos Mata, num ‘briefing’ sobre a previsão de agravamento das condições meteorológicas para os próximos dias.

Para as regiões de Coimbra, Beiras e Serra da Estrela, que suscitam mais preocupação, foi emitido um SMS preventivo, disse.

Na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras), Carlos Mata alertou para possíveis “inundações em área urbana” e “piso escorregadio” por causa “da neve ou gelo que se possa formar” nas vias rodoviárias.

“Recomendamos o habitual: a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e fixação das estruturas soltas”, devido ao vento forte, disse.

Carlos Mata aconselhou ainda, face à ondulação forte, que as pessoas evitem “zonas inundáveis pelas ondas” e também que se afastem dos rios e das ribeiras, “uma vez que os seus caudais vão aumentar significativamente e vai haver alguma subida desse nível da água”.

Sobre a região Sul, o responsável disse que “não estão previstos alertas vermelhos”, mas que existe “aviso vermelho devido à ondulação forte”, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A depressão Hermínia “vai chegar também ao Sul do país, mas não com a mesma intensidade. Vai chover, mas não com a mesma intensidade que se prevê de Coimbra e Serra da Estrela para cima”, indicou.

O adjunto de operações nacionais da ANEPC registou também que até ao momento não há “nenhuma ocorrência significativa” e assinalou “um número bastante reduzido de ocorrências”.

“Será durante a noite e madrugada que haverá maior intensificação de algum problema que possa surgir devido à chuva e ao vento forte”, apontou, acrescentando que “os operacionais estão destacados para possíveis ocorrências”.

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso vermelho a partir das 12:00 de segunda-feira devido à agitação marítima, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes cinco distritos vão estar sob aviso vermelho até às 09:00 de terça-feira devido à chegada ao território nacional da depressão Hermínia, que vai trazer agitação marítima, aumento da precipitação e vento a partir de hoje.

O IPMA antecipa “ondas de noroeste com sete a oito metros de altura significativa, podendo a altura máxima atingir 14 metros”.

A partir da tarde de hoje e até à madrugada de segunda-feira, o IPMA colocou ainda sob aviso laranja, devido à precipitação persistente e por vezes forte, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Já sob aviso amarelo devido ao vento forte estão entre hoje e segunda-feira todos os distritos do país, enquanto a queda de neve colocará sob este mesmo nível de alerta, a partir da tarde de segunda-feira, os distritos de Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo um risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.