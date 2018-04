Os projetos de lei do PCP foram os únicos aprovados, sendo os restantes 15 diplomas projetos de resolução, designadamente dois do CDS-PP, um do PAN, três do PCP, um do BE, quatro do PSD, dois do PS, e outros dois do PEV.

Segundo um dos projetos de lei hoje aprovados, as autarquias deixam de ter prazo para se substituírem aos proprietários incumpridores e também de serem penalizadas nas transferências de verbas do Estado.

Os dois projetos lei dos comunistas, que mereceram a aprovação do PCP, PSD e Partido Ecologista Os Verdes (PEV), os votos contra do PS e PAN e abstenção do BE e CDS-PP, vão agora baixar à comissão da Agricultura e Mar para serem discutidos na especialidade, voltando depois ao plenário para votação final global.

No projeto de lei sobre o regime excecional das redes secundárias de faixas de gestão de combustível, os comunistas defendem a revogação do artigo que determina que, “até 31 de maio de 2018, as câmaras municipais garantem a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível, devendo substituir-se aos proprietários e outros produtores florestais em incumprimento, procedendo à gestão de combustível prevista na lei, mediante comunicação e, na falta de resposta em cinco dias, por aviso a afixar no local dos trabalhos”.

O outro projeto de lei aprovado estabelece os critérios de indemnização pela concretização das servidões administrativas para criação de faixas de gestão de combustível e para determinar a responsabilidade pela execução e manutenção destas faixas, alterando a lei de 2006 do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Durante o debate, o deputado do PSD Duarte Marques voltou acusar o Governo de estar a fazer propaganda em matéria de incêndios e criticou o atraso na apresentação dos meios de combate.

“Estamos a meio de abril e ninguém sabe quais os meios disponíveis para combater os incêndios florestais”, disse, criticando o primeiro-ministro por estar ausente no debate.

Também o deputado social-democrata Carlos Peixoto criticou a campanha feita pelo Governo, designadamente as recentes ações feitas pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considerando que se trata de “folclore” e “circo”.

“Num registo que fica para a história estão hoje em discussão 24 iniciativas que propõe ou aconselham medidas que o Governo ainda não adotou. Não há um único partido da esquerda à direita que não tenha sugestões para fazer”, disse, sublinhando que esta mobilização significa que “não é suficiente o que está a ser feito”.

Em resposta, o deputado do PS Rocha Andrade afirmou que não se trata de propaganda, estando o Governo a fazer aquilo que deve fazer em matéria de incêndios.

Rocha Andrade disse ainda que “o facto de existirem projetos de resolução, não significa que o Governo não esteja a trabalhar nessa matéria”.

Também o deputado do CDS-PP Telmo Correia acusou o Governo de fazer propaganda e criticou a postura do ministro da Administração Interna, que na semana passada no parlamentou “procurou enganar” os deputados ao não responder sobre os meios aéreos e de combate.

Por sua vez, a deputada do CDS-PP Patrícia Fonseca chamou a atenção para “a dispersão legislativa”, considerando tratar-se de “um labirinto legislativo”.

“O facto de o Governo estar a legislar, não significa que legisle bem”, disse.

Já o deputado do Bloco de Esquerda Pedro Soares responsabilizou os governos anteriores por “nada terem feito” em relação à defesa da floresta.

“Nenhum dos governos anteriores tomou as medidas estruturais”, disse, acusando os partidos de direita de terem “100% de responsabilidade”, nomeadamente no que diz respeito à liberalização do eucalipto e bloqueio dos apoios aos sapadores florestais.

No debate, o deputado do BE Carlos Matias deu ainda conta que “muitas das vítimas dos incêndios continuam a não receber as ajudas disponibilizadas pelo Estado”, relembrando que há pessoas que, passados seis meses dos incêndios, “continuam a viver em casa de amigos”.