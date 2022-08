O alerta para o incêndio foi dado pelas 07:00 e, segundo o autarca, “houve três pontos diferentes de ignição”, uma situação que o leva a concluir que “de certeza absoluta teve mão humana”.

O fogo teve início numa zona de mato, mas também já queimou pinhal e o vento forte está a empurrar à rápida propagação das chamas.

“Estamos muito preocupados com Samardã, Benagouro e Vilarinho da Samardã. Até ao momento não houve necessidade de proceder à retirada de pessoas, mas temos tudo preparado para, se tal for necessário, possamos agir com rapidez”, salientou Rui Santos.

A Estrada Nacional 2 (EN2), que neste troço liga os concelhos de Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, foi cortada ao trânsito (entre Escariz e o cruzamento da Samardã).

Rui Santos disse ainda que os serviços de Proteção Civil Municipal “estão mobilizados” e adiantou que já foram pedidos mais meios para o combate a este fogo, embora reconheça dificuldades devido a outros incêndios.

Segundo o `site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção (ANEPC), para o local estavam mobilizados, pelas 15:00, 243 operacionais, 70 viaturas e quatro meios aéreos.

Na aldeia de Vilarinho da Samardã, a agência Lusa observou o fogo a aproximar-se de um aglomerado de casas, onde existe também um restaurante, de onde os clientes foram retirados por precaução, alguns mesmo antes do almoço.

Ali perto, o incêndio foi controlado pelos bombeiros do outro lado da estrada, onde existem umas bombas de combustível.

“Isto parece uma repetição do que foi em 2017, em que passou a estrada e foi difícil segurar”, recordou o presidente.

Também em 2005, um grande incêndio nesta zona queimou vários hectares de mato e pinhal e obrigou à retirada de pessoas de várias aldeias.

Nas últimas semanas têm-se verificados várias ignições no concelho de Vila Real, quer na serra do Marão como na do Alvão.

“São atos de terrorismo permanentes, não é só obra da natureza”, afirmou o presidente da Câmara de Vila Real.

Fogo na Samardã “está a aproximar-se” de posto de combustível

O incêndio na localidade de Samardã, em Vila Real, “está a aproximar-se” de um restaurante, um posto de combustível e “algumas habitações”, estando a ser combatido por mais de 300 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários Cruz Branca, “há operacionais destacados e de prevenção junto ao posto de combustível e, para já, embora esteja próximo, [o fogo] não está direcionado para aquela zona”.

"O perigo pode estar na mudança de direção do vento", explicou.

A24 cortada

O incêndio que teve início na zona da Samardã, serra do Alvão, em Vila Real, “avança a grande velocidade” devido ao vento muito forte que se faz sentir, tendo levado ao corte da Autoestrada 24 (A24).

"Avança com grande velocidade, o vento não está a ajudar os bombeiros e a Proteção Civil na sua contenção", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.

Segundo fonte da GNR, devido ao incêndio e por precaução, a A24 foi cortada ao trânsito entre os nós de São Tomé do Castelo e de Vila Pouca de Aguiar, enquanto a Estrada Nacional 2 (EN2), que esteve cortada também devido a este fogo, já reabriu.