Este artigo é sobre Viana do Castelo . Veja mais na secção Local

Um incêndio que deflagrou cerca das 15:26, em Arga de São João, no concelho de Caminha, perto da A28, era combatido às 19:00 por 36 operacionais de dez viaturas, obrigando à mobilização de meios de prevenção para a autoestrada.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), "nenhum dos sentidos da A28 está cortado, mas uma faixa de rodagem, no sentido sul - norte, está condicionada devido a presença, por precaução, de meios dos bombeiros, da GNR e da concessionária da autoestrada", que liga o Porto a Vilar de Mouros, em Caminha.

A mesma fonte revelou que "os difíceis acessos" estão a dificultar o combate dos operacionais das corporações de Caminha, Vila Praia de Âncora e Vila Nova de Cerveira.