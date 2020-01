A corporação está, nesta altura, envolvida em ações de fogo controlado, promovidas pela Câmara de Vila Real, e, ao mesmo tempo, aproveita para testar e treinar o novo equipamento.

Numa ação de gestão do combustível que decorreu na serra do Alvão, na zona da aldeia de Paredes, o piloto Bruno Lousada levantou o drone, apelidado de “morcego”, para monitorizar a área do fogo, que foi visualizando em tempo real no ecrã instalado no comando do aparelho.

“A Cruz Branca fez uma aposta na tecnologia e adquirimos um drone industrial. A grande novidade é que tem câmara térmica e, com isso, conseguimos acompanhar as operações de combate aos incêndios e estas operações de fogo controlado, identificar pontos quentes e zonas de progressão das frentes de fogo”, explicou o comandante da corporação, Orlando Matos.

Para o responsável, uma “das mais-valias” do equipamento é que, por exemplo, em ações de rescaldo e vigilância, o drone pode ajudar a localizar os pontos mais quentes e, assim, os meios serem posicionados onde são mais necessários.