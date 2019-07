O comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos, afirmou hoje que o objetivo da iniciativa é uma “intervenção mais rápida” em caso de, por exemplo, incêndios.

As equipas, constituídas cada uma por cinco elementos e que fazem parte do dispositivo especial de combate a incêndios rurais (DECIF 2019), estão estacionadas entre julho e o final de setembro na serra do Marão, na freguesia de Campeã, e em Vilarinho da Samardã.

Pretende-se, esclareceu Orlando Matos, encurtar o tempo de resposta às ocorrências.

Mas, no terreno, os operacionais fazem também vigilância percorrendo as aldeias com os veículos, devidamente equipados com material sapador e água, e, ao mesmo tempo, esclarecem dúvidas dos populares sobre limpeza dos terrenos ou a queima de sobrantes.