“O que está em causa não é pagar ou não pagar multas, o que está em causa é se todos contribuímos para a segurança de todos. Uma mata não tratada é um risco para a vida de todos e, portanto, o que está aqui em causa não é cobrar as multas, não é autuar as pessoas, mas é garantir que cada um cumpre as suas obrigações", afirmou.

António Costa falava no Centro de Formação de Portalegre da GNR, onde hoje começou a formação de 600 novos guardas.

Esta nova incorporação surge na sequência da inclusão de militares no Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS) e no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).

“No momento em que ocorre este curso de formação é particularmente importante para o país. Todos temos bem consciência que a maior ameaça à segurança interna que o país enfrenta é aquela que está associada aos riscos de incêndio resultantes das alterações climáticas”, disse.

Para o primeiro-ministro, estes riscos “não são uma abstração”, uma vez que se traduzem em períodos de seca, “animais que deixam de ter alimentação” e populações que “deixam de ter meios de sobrevivência”.

Destacando o papel da GNR na prevenção, fiscalização e combate aos incêndios florestais, o chefe do Governo sublinhou no decorrer do seu discurso que o curso de formação de guardas que arrancou em Portalegre “é da maior importância” para o país.