Eduardo Cabrita falava na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, a propósito do dispositivo de prevenção e combate a incêndios rurais que está a postos para enfrentar entre hoje e domingo elevadas temperaturas (nalguns casos a rondar os 40º), vento seco de leste, com rajadas, baixa humidade do ar e "noites tropicais", e que levou a decretar alerta vermelho para 13 distritos do país.

Segundo o ministro, a fiscalização e o patrulhamento da GNR nos próximos dias será realizada de "modo mais efetivo nas zonas de maior risco", com a Força Aérea (FA) a apoiar esta missão com 85 patrulhas e 170 efetivos.

Eduardo Cabrita revelou ainda que um helicóptero da FA transportará, a partir de Vila Real, militares da GNR e operacionais da Proteção Civil em missões de vigilância aérea nas zonas de maior risco de incêndio.

"Tudo está preparado", enfatizou o ministro, apelando à população em geral para que cumpra à risca as recomendações da Proteção Civil - não fazer queimas, queimadas, trabalhos agrícolas com material gerador de risco ou ignições - sob pena de tais comportamentos configurarem um "crime de desobediência", punível criminalmente.