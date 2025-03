O podcast "Top of Mind", da Bial, lança um novo episódio dedicado a um tema essencial para a qualidade de vida: o sono. Em "Portugal, o país que não dorme", a médica Marta Drummond partilha conhecimento sobre a forma como dormem os portugueses e os impactos da privação de sono na saúde física e mental.

Segundo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, mais de metade da população tem um sono insatisfatório ou de má qualidade, com a maioria a dormir menos de seis horas por noite. Esta realidade levanta questões sobre o impacto cultural dos hábitos de deitar tarde e acordar cedo, comuns no nosso país.

Marta Drummond aprofunda ainda a ligação entre sono e saúde, explicando como a qualidade do descanso influencia processos como o humor, metabolismo e até a capacidade de cicatrização. Um dos pontos centrais do episódio é a discussão sobre os distúrbios do sono, com destaque para a apneia obstrutiva do sono (SAOS). A especialista explica como o excesso de peso é um dos principais fatores de risco desta doença, que pode levar a sérias complicações de saúde.

Sono e tecnologia: aliados ou inimigos?

Hoje, muitos dispositivos tecnológicos monitorizam a qualidade do sono, mas serão fiáveis para um autodiagnóstico? A especialista comenta a literacia necessária para interpretar esses dados e como a tecnologia pode ajudar a aliviar listas de espera nos serviços de saúde.

Dormir mal tem solução?

Para os que sofrem de noites mal dormidas, Marta Drummond apresenta soluções baseadas na higiene do sono, que incluem estratégias simples como a redução do consumo de cafeína e a adoção de rituais pré-sono. A discussão também passa pelo uso excessivo de medicação para dormir, um problema crescente em Portugal, onde os gastos com estes fármacos ultrapassaram os 77 milhões de euros em 2021.

O episódio "Portugal, o país que não dorme" já está disponível nas plataformas de streaming. Uma conversa para quem quer entender melhor a importância do sono e como melhorar a qualidade do descanso.

O Top of Mind é um podcast da BIAL, produzido pela MadreMedia e apresentado por Margarida Santos. O Podcast em que o conhecimento tem a palavra, é um espaço onde a ciência e a medicina inspiram e transformam.