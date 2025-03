O jornal Le Soir noticou ainda a realização de mais de vinte buscas no âmbito de uma investigação de corrupção que envolve lobistas da chinesa Huawei e que terá ramificações em Portugal, em curso desde 2021. Em causa está o suborno de eurodeputados.

A justiça Belga já deteve 15 eurodeputados para interrogatório, entre as quais estão pessoas relacionadas com a empresa. Suspeita-se que alguns pagamentos tenham sido feitos também por uma empresa portuguesa. Uma morada foi, aliás, alvo de uma busca realizada por polícias portugueses na manhã de quinta-feira.

Contactada pela Lusa, a Polícia Judiciária confirmou estar a colaborar com as autoridades belgas, mas não acrescentou mais pormenores. Levanta-se, no entanto, a hipótese de ter havido transferências feitas “para um ou mais deputados europeus através de uma empresa portuguesa” que terá sido também alvo de buscas hoje, acrescenta o jornal Le Soir, sem adiantar pormenores.

"Os benefícios patrimoniais relacionados com a corrupção presumida estariam possivelmente misturados em fluxos financeiros ligados ao pagamento de despesas de conferências, e pagos a diferentes intermediários, com o intuito de dissimular o seu caráter ilícito ou de permitir que os autores escapassem às consequências dos seus atos. Sob este ponto de vista, a investigação também se foca em identificar elementos de lavagem de dinheiro, quando aplicável", acrescenta a Procuradoria Federal, em entrevista ao Le soir.

Ao SAPO24, o porta-voz do PE confirma que está a par do sucedido e que sempre que solicitado, tem colaborado totalmente com as autoridades. No entanto, ainda não se sabe quem são os 15 deputados ou se há portugueses envolvidos.

"As vantagens financeiras ligadas à alegada corrupção foram possivelmente misturadas com fluxos financeiros ligados ao pagamento de despesas de conferências e pagas a vários intermediários, com o objetivo de ocultar a sua natureza ilícita ou de permitir que os autores escapassem às consequências dos seus atos”, diz o procurador Federal, citado pelo diário belga francófono.

Segundo o procurador, a investigação procura igualmente identificar eventuais elementos de branqueamento de capitais.

A justiça interpelou vários lobistas que trabalhavam para a empresa de telecomunicações Huawei, suspeitos de terem corrompido ex-deputados europeus e deputados no ativo, com o objetivo de favorecer a política comercial da empresa na Europa.

A polícia judiciária iniciou buscas nas residências e nos escritórios de vários lobistas que trabalharam ou ainda trabalham para a empresa Huawei. As acusações são de "corrupção", "falsificação e uso de falsificação", "lavagem de dinheiro" e "organização criminosa". Até esta quinta-feira, tratava-se de um processo "sob embargo", com o nome de código: "Geração". Até então, apenas um número restrito de magistrados e oficiais estavam a par do caso.

Ao contrário do caso Watergate - que envolveu malas de dinheiro –, a corrupção presumida neste caso teria ocorrido principalmente por meio de presentes de valor (incluindo smartphones Huawei), bilhetes para jogos de futebol (a Huawei possui, por exemplo, uma caixa privada no Lotto Park, o estádio do RSC Anderlecht) ou transferências de alguns milhares de euros.

De acordo com as informações do Le Soir e seus parceiros, os investigadores têm suspeitas concretas de corrupção de atuais e ex-eleitos de vários partidos políticos, e cerca de 15 eurodeputados estão no radar de uma investigação judicial que promete ser vasta.

O código de conduta dos eurodeputados

De acordo com o código de conduta dos deputados europeus, no artigo 5º, "os deputados ao PEU abstêm-se de aceitar, no exercício das suas funções, presentes ou benefícios similares, a não ser que o seu valor aproximado seja inferior a 150 euros e sejam oferecidos por cortesia". Este valor deve ser declarado e registado publicamente no registo de presentes.

"A corrupção teria ocorrido de forma regular e muito discreta de 2021 até hoje, sob a fachada de lobbying comercial e assumindo várias formas, como remunerações por posições políticas ou até presentes excessivos, como despesas com alimentação, viagens ou convites regulares para jogos de futebol", comenta a Procuradoria Federal, sem mencionar o nome da Huawei.

*Com Lusa