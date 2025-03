Esta é a lista não oficial a circular em Bruxelas com dez nomes de implicados no mais recente processo de corrupção que envolve deputados do Parlamento Europeu e a Huawei, a que o SAPO24 teve acesso.

Jan Zahradil, Grupo de Reformistas e Conservadores Europeus (Chéquia) - deputado no PE até 2024

Franc Bogovič , Grupo do Partido Popular Europeu (Eslovénia) - deputado no PE até 2024

Fulvio Martusciello, Grupo do Partido Popular Europeu, atual membro do Parlamento Europeu (Itália)

Giuseppe Milazzo, Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, atual deputado europeu (Itália)

Herbert Dorfman, Grupo do Partido Popular Europeu, atual deputado europeu (Itália)

Aldo Patriciello, Grupo do Partido Patriotas pela Europa, atual deputado europeu (Itália)

Cristian-Silviu Busoi, Grupo do Partido Popular Europeu - deputado no PE até 2024 (Roménia)

Daniel Buda, Grupo do Partido Popular Europeu, atual deputado europeu (Roménia)

Ciuhodaru Tudor, Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas - esteve no PE entre 2019 e 2024 (Roménia)

Giuseppe Ferrandino, Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas - esteve no PE entre 2019 e 2024 (Itália)