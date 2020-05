Os operacionais também devem garantir a desinfeção do material de trabalho sempre que acabem de o usar e que não misturam peças de equipamento ou uniforme com as dos colegas.

Os operacionais devem usar máscara sempre que seja necessário trabalhar em equipa com dois ou mais elementos e em espaços reduzidos, como o posto de comando operacional, sendo também aconselhado o distanciamento físico.

A AGIF desaconselha igualmente o ajuntamento de pessoal dentro e fora das instalações e que os operacionais evitem as formaturas, além de dar um conjunto de recomendações para a desinfeção de quartéis, bases de apoio logístico, centro de meios aéreos e centros de coordenação operacional e para uso dos veículos de combate.

De acordo com a AGIF, o guia segue as recomendações das autoridades de saúde portuguesa e internacionais e tem como finalidade a adoção de “princípios e regras comuns para preparar uma resposta estratégica adequada ao ajuste operacional, à melhor gestão das equipas e à partilha de linhas orientadoras que minimizem o impacto operacional”.

Para o presidente da AGIF, Tiago Oliveira, estas recomendações partilhadas por todas as entidades que participam na prevenção e supressão, pretendem reduzir a exposição à covid-19 e minimizar “impactos na operação”.

As recomendações fazem parte de um programa de mitigação dos efeitos da covid-19 no sistema de proteção das pessoas e da floresta contra incêndios rurais, que está a ser construído entre todas as entidades públicas que coordenam operacionalmente as atividades de prevenção, vigilância e supressão.

Os meios de combate aos incêndios florestais foram reforçados a partir de hoje, num ano em que o grande desafio é a pandemia de covid-19, sendo necessário conciliar a resposta aos fogos com a segurança sanitária.