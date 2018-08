As unidades irão estar presentes no dia 20 em Alferce e nos dias 17, 21, 22 e 23 de agosto em Monchique.

“As unidades móveis estão devidamente sinalizadas, sendo o atendimento assegurado por diversos técnicos da Administração Pública, procurando identificar e apoiar situações desencadeadas pelos efeitos do incêndio”, num trabalho que será feito em “estreita ligação” com as câmaras municipais.

O Concelho de Silves será percorrido pelas unidades móveis nos dias 16 e 17, Portimão no dia 20 e Odemira no dia 21, refere o ISS, sublinhando que as equipas presentes no terreno estão “devidamente identificadas”.

Os “Espaços Móveis Cidadão” dispõem de vários apoios, como informação e emissão de certidões, informação sobre a situação dos veículos ardidos, renovação da Carta de Condução, emissão do Registo Criminal, emissão de Chave Móvel Digital (importante para suprir falta do Cartão do Cidadão a quem tenha ficado sem ele) e entrega de despesas médicas da ADSE para reembolso.

Os técnicos do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana irão fazer o levantamento das situações de carência habitacional, em articulação com a Câmara Municipal competente, e irão prestar as informações necessárias para obtenção do apoio financeiro destinado à resolução dessas situações, através do programa Porta de Entrada.

Será também feito o diagnóstico e levantamento de situações a nível da agricultura por parte dos técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve.

Já os técnicos da Segurança Social irão prestar apoio e acompanhamento social, de forma a poder tratar de subsídios eventuais, prestações sociais, sinalização para apoio médico e psicológico e encaminhamento para os respetivos serviços de saúde.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional irá fazer o levantamento de situações de desemprego e empresas afetadas na sequência do incêndio, em articulação com os serviços da Segurança Social, e o Instituto dos Registos e do Notariado irá ajuda nos pedidos de Cartão de Cidadão e de segunda via de Documento Único Automóvel.

O incêndio rural de Monchique, que destruiu perto de 28 mil hectares, deflagrou em 03 de agosto e foi dado como dominado uma semana depois, no dia 10. Atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).