O incêndio provocou também danos significativos no concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão, no distrito de Faro, e de Odemira, no distrito de Beja.

As chamas, combatidas por mais de mil operacionais, com a ajuda de helicópteros e outros meios aéreos espanhóis, obrigaram à evacuação de pelo menos três unidades hoteleiras e provocaram 41 feridos, 22 dos quais bombeiros, a maioria devido a inalação de fumos.

“A empresa, no âmbito das suas obrigações legais, irá continuar o seu trabalho diário de gestão da vegetação na rede elétrica, colaborando com a sociedade e as autoridades na prevenção do flagelo dos incêndios, cuja frequência é propiciada pelas alterações climáticas”, refere a EDP Distribuição.

No âmbito do processo relativo ao incêndio de 2017 em Pedrógão Grande, o Tribunal de Leiria decidiu levar a julgamento dois colaboradores da EDP: o subdiretor da área comercial da EDP, José Geria, e o subdiretor da área de manutenção do Centro da empresa, Casimiro Pedro.

Cada um está acusado de 63 crimes de homicídio por negligência e 44 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 12 dos quais graves.

A este propósito, a empresa considerou que a acusação “não tem fundamento”, sublinhando que a mesma se restringe “unicamente à alegada falta de limpeza da vegetação junto às linhas elétricas”.

O incêndio que deflagrou em 17 de junho de 2017, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande (distrito de Leiria), e que alastrou depois a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e 253 feridos, sete deles com gravidade, tendo destruído cerca de 500 casas, 261 das quais habitações permanentes, e 50 empresas.

