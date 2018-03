“A informação disponível pela EDP Distribuição, referente ao comportamento das linhas elétricas nos dias em que ocorreram os incêndios em outubro de 2017, permite afirmar inequivocamente que não ocorreu qualquer incêndio associado a queda de árvores sobre a rede na zona da Lousã”, refere a empresa em comunicado.

No relatório entregue na terça-feira na Assembleia da República, a comissão técnica independente refere que o fogo da Lousã, em outubro de 2017, um dos maiores do ano, teve causa negligente e a origem pode resultar do não cumprimento pela EDP do regulamento de segurança das linhas elétricas.

Segundo o relatório que analisa os incêndios que deflagraram em outubro de 2017 no norte e centro de Portugal e que provocaram 48 mortos, a causa do fogo que começou a 15 de outubro na Lousã e se espalhou a nove concelhos é negligente e tem como ponto de origem as linhas elétricas.

A EDP Distribuição adianta que dispõe de sistemas que monitorizam e registam, “em permanência, todos os eventos relativos à exploração e operação das linhas, registos esses que permanecem disponíveis”.