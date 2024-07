Carlos Guerra adiantou que o incêndio que deflagrou pelas 13:36 em Reguengo do Fetal, no concelho da Batalha, está a “evoluir muito favoravelmente” e deverá “em breve entrar em fase de resolução”.

“Aumentámos os meios aéreos, colocando quatro aviões pesados e o combate evoluiu favoravelmente”, sublinhou o comandante.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 16:03, estavam no local 146 operacionais, apoiados por 45 viaturas e um meio aéreo.

O incêndio em Andreus, no concelho de Leiria, que se iniciou pelas 13:23, é aquele que está a preocupar mais. Segundo Carlos Guerra, as chamas ardem num “local de muito difícil acesso”.

“Já reforçámos os meios aéreos, retirando uma quadra que estava no Reguengo do Fetal. Mas estamos a combater este incêndio apenas com meios aéreos, porque os meios terrestres não conseguem lá chegar, o que nos preocupa”, afirmou.

A página da ANEPC informa que, pelas 16:03, estavam no local 182 operacionais, apoiados por 53 viaturas e nove meios aéreos.

Carlos Guerra disse ainda, à agência Lusa, que nenhum dos comandantes no terreno o informou da existência de habitações em risco.

Também no concelho de Leiria, deflagrou um incêndio pelas 14:51, mas já está em fase de resolução, referiu ainda o comandante sub-regional.

No local ainda se encontram 41 operacionais e 12 viaturas.