O fogo, em zona de mato, foi "dado como dominado às 04:32", estando atualmente no terreno 156 operacionais e 46 veículos, indicou fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

Ao fim da noite de sexta-feira, fonte daquele comando tinha referido que o fogo tinha três frentes, com duas a cederem aos meios presentes no local.

Na altura, pelas 23:00, estavam no local quase 140 operacionais, afirmou.

O incêndio, que teve alerta inicial pelas 15:36, estava, às 23:00, com uma frente ativa, acrescentou a mesma fonte.