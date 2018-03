Segundo documentação a que a Lusa teve acesso, o Governo respondeu cinco horas depois a um pedido, enviado, na noite de 09 de outubro, pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para reforçar o dispositivo na fase Delta, que se iniciara no primeiro dia desse mês.

Na resposta, o Governo concordou com um acréscimo de 70 horas de serviço para dois aviões anfíbios médios, com o prolongamento do contrato de aluguer de dois aviões anfíbios pesados e de oito helicópteros médios, todos eles até 31 de outubro.

No caso dos anfíbios médios, o contrato já tinha sido prolongado com mais 300 horas a 14 de agosto.

A autorização para a despesa da contratação de meios aéreos adicionais foi dada a 13 de outubro, mas estes entraram ao serviço a 16 de outubro, no dia em que foram controlados os piores incêndios do ano, iniciados a 14, e que atingiram oito distritos do centro e norte do país e provocaram 48 mortos.

Segundo o relatório da comissão técnica independente sobre os incêndios de outubro, a ANPC pediu um reforço de meios para combater incêndios em outubro de 2017 devido às condições meteorológicas, mas não obteve “plena autorização a nível superior”.