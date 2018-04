"O Governo não recebeu qualquer ofício da sétima comissão [Agricultura e Mar - CAM] a solicitar a audição, quer do Ministro das Finanças, quer do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural no âmbito do requerimento em causa", disse à Lusa fonte do executivo socialista.

O grupo parlamentar do PCP apelara horas antes, através de uma carta enviada ao presidente da Assembleia da República, o também socialista Ferro Rodrigues, para intervir e fazerem-se cumprir as audições trimestrais a membros do Governo sobre as medidas adotadas relacionadas com incêndios, na sequência de um requerimento comunista aprovado por unanimidade na referida comissão parlamentar em 24 de janeiro.

"Houve, sim, várias tentativas de marcar uma audição com o Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, mas, em virtude de impedimentos de agenda do próprio e dos membros da comissão em causa, somente foi possível fixar para a data de 18 de abril, algo que ficou esclarecido em 04 de abril", disse a mesma fonte da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, encarregada de gerir as relações entre o executivo e os diversos partidos com assento na Assembleia da República.