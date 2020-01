As intervenções representam um investimento de 1,5 milhões de euros e ocorrem no âmbito do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente promovido pelo Governo.

Num comunicado enviado à Lusa, refere-se que o início das obras confirma o anúncio feito recentemente pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, quando visitou Castelo de Paiva, no norte do distrito de Aveiro.

Na altura, em declarações à Lusa, a governante previu que as obras possam estar prontas até ao Natal deste ano, a tempo de as famílias poderem passar aquela quadra festiva nas casas reconstruídas.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara, Gonçalo Rocha, manifestou hoje a sua satisfação com o início das obras.

O autarca disse aguardar que sejam cumpridos os prazos contratuais para a conclusão dos trabalhos, "permitindo que estas famílias, que viveram um período difícil após a tragédia deste terrível incêndio, voltem a ter condições de habitabilidade e possam ganhar alegria de viver".

As casas que vão ser recuperadas em território de Castelo de Paiva são de primeira habitação e situam-se nas localidades de Pedorido, Paraíso, Raiva e Santa Maria de Sardoura.