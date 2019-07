“Indicaram-nos que não íamos para a frente de fogo, mas sim orientar pessoas para os pontos escolhidos” para serem concentradas em caso de incêndio, disse Hugo Gaspar, adiantando que admite usar o colete e o lenço, este caso haja fumo no ar, como foi indicado.

O comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém, José Guilherme, disse à Lusa que no caso das quatro aldeias da freguesia de Alcanede, considerada de intervenção prioritária, onde foram já realizados os exercícios da “Aldeia Segura”, nem os coletes entregues vão servir, por serem demasiado pequenos, estando o município a fazer os procedimentos para adquirir esta peça identificadora para as unidades locais de proteção civil que vão ser criadas nas 18 freguesias do concelho.

Jorge Correia, oficial de segurança na aldeia de Canal, Abrã (Santarém), confirmou à Lusa que “o colete não serve” e que entende o material recebido apenas como servindo para ser identificado e não para ir para a frente de fogo.

Na sequência da manchete de hoje do Jornal de Notícias, sobre a distribuição de equipamento fabricado com material inflamável no âmbito do programa “Aldeias Seguras” e “Pessoas Seguras”, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil afirmou que os materiais distribuídos não são de combate a incêndios nem de proteção individual, mas de sensibilização de boas-práticas.