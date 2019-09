Este artigo é sobre Leiria . Veja mais na secção Local

Mais de 80 operacionais e um meio aéreo combatem um incêndio no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, que teve início às 13:36, disse à agência Lusa fonte do Comando distrital de Operações de Socorro de Leiria.

PAULO NOVAIS / LUSA