“Já foram consumidos cerca de 1.044 hectares, com grande preponderância de floresta, mas também agrícola, com soutos, olivais e amendoais, e algumas colmeias, a serem devastados”, disse o presidente da autarquia do distrito de Vila Real, Amílcar Almeida.

Presente no local a acompanhar as operações, Amílcar Almeida destacou os “avultados prejuízos no setor primário” quando a “maior preocupação” do município é fixar população.

O setor primário no concelho de Valpaços tem incidência na produção de castanha, azeite e amêndoa, mas também a produção de maças, mel, goji e mirtilos.

Amílcar Almeida pede “bom senso” ao Governo em relação à necessidade de ser criado um reservatório de água no concelho, para servir não só o setor primário, mas também para auxiliar em calamidades como os incêndios.

“É fundamental a água, contrariamente ao que alguns políticos dizem, quando falam na evaporação da água. É preciso perceber o processo fundamental da evaporação da água para a precipitação”, vincou, lembrando o exemplo da região do Alentejo, que “já estaria ao abandono sem a barragem do Alqueva”.