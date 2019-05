O requerimento do PSD foi aprovado por unanimidade na Comissão de Defesa Nacional e ficou decidido que na próxima reunião com o ministro, prevista para dia 05 de junho, haverá um período para se falar sobre esta matéria, disse à agência Lusa o deputado do PS Miranda Calha.

O PSD pediu esta audição para que o ministro da Defesa preste "todas as informações" sobre "os termos do envolvimento da Força Aérea Portuguesa no combate aos incêndios rurais".

Em comunicado divulgado no dia 16 de maio, os sociais-democratas referiram que se tinha iniciado a fase de reforço de meios "nível II" e que "faltavam 17 aeronaves" dos "38 meios aéreos que deveriam estar disponíveis".

O PSD referiu também que segundo o ministro a disponibilização dessas 17 aeronaves "depende do cumprimento do Código dos Contratos Públicos e da emissão do visto prévio do Tribunal de Contas para cada um dos contratos".