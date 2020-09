Seguem-se os estados do Pará, com 14.521 focos de queimadas (mais 16%), Amazonas, com 10.645 (27%), e Acre, com 4,44 (18%), todos na Amazónia.

Este ano o fogo concentrou-se no centro-oeste do país, atingindo fortemente o Pantanal, maior zona húmida do planeta e um santuário de biodiversidade, e que é compartilhado com Bolívia e Paraguai, mas com 56% da sua superfície em solo brasileiro.

Nesse bioma (conjunto de ecossistemas), as queimadas cresceram 220,8%, passando de 3.165 nos primeiros oito meses de 2019 para 10.153 no mesmo período deste ano.

Apenas em agosto, 5.935 focos de incêndio foram registados no Pantanal, 251% a mais do que em julho e o maior número de queimadas nesse bioma desde 2005.

Já em todo o território brasileiro, os incêndios caíram 2,4% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Especialistas consultados pela agência espanhola Efe garantem que o aumento das chamas na zona húmida se deve ao aumento da desflorestação ilegal, que vem crescendo gradativamente a cada ano, causando uma série de mudanças climáticas, como a alteração do ciclo natural das chuvas.

Este ano não choveu o suficiente durante a temporada, o que baixou os níveis de humidade do Pantanal para os menores índices dos últimos anos.

Já a Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados, e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).