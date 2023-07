O avião despenhou-se enquanto participava no combate aos incêndios na ilha grega de Eubeia, a nordeste de Atenas.

Os dois militares, de 27 e 34 anos, eram piloto e copiloto da aeronave que caiu perto da cidade de Platanistós, logo após despejar água nas chamas.

A televisão pública ERT registou e divulgou imagens do avião a despenhar-se após lançar água sobre uma frente de fogo, a que se seguiu uma grande explosão.

O primeiro-ministro grego, o conservador Kyriakos Mitsotakis, decidiu adiar uma visita oficial ao Chipre, marcada para esta quarta-feira, devido ao “incidente trágico”.

Além disso, as autoridades encontraram na mesma ilha o corpo sem vida de um agricultor, que estava desaparecido desde domingo, quando o grande incêndio florestal começou na área.

Em Rodes, cerca de 270 bombeiros com 55 viaturas e sete meios aéreos combatiam hoje à tarde o maior dos incêndios, que se alastrou para o sul da ilha, destruindo várias casas e obrigando à evacuação de pelo menos quatro localidades.

Cerca de 19.000 pessoas, incluindo 7.000 turistas, foram retiradas no fim de semana nesta ilha, a nona maior do Mediterrâneo.

De acordo com os meios de comunicação gregos, entre domingo e segunda-feira mais de 70.000 turistas deixaram a ilha por via aérea.

No entanto, centenas de voos continuam chegando a este importante destino turístico, já que o norte de Rodes não está ameaçado pelas chamas.

O incêndio já consumiu mais de 14 mil hectares de floresta, além de queimar várias casas e matar um número ainda não quantificado de animais.

As chamas também estão a ameaçar uma espécie rara de gamo, chamada dama-dama, que apenas se encontrada em Rodes e na Mesopotâmia.

Em vários vídeos que circulam nas redes sociais, podem ser vistos dezenas destes veados mortos à beira das estradas regionais da ilha, assim como tartarugas e outros animais selvagens, assim como domésticos e de produções agro-pecuárias.

Um outro grande incêndio florestal continuava hoje fora de controlo pelo terceiro dia consecutivo na ilha de Corfu, no nordeste da Grécia.

Esta tarde as chamas alastraram-se à costa norte da ilha, obrigando à evacuação de quatro localidades costeiras da zona.

Segundo as autoridades regionais, na cidade de Lutses, no Monte Pantokrator (norte da ilha), várias casas foram destruídas pelas chamas.

Este incêndio levou as autoridades a retirar na madrugada de segunda-feira, como medida de precaução, cerca de 2.500 turistas de cidades costeiras da costa leste de Corfu, que atualmente não está ameaçada pelas chamas.

Em Eubeia, mais de cem bombeiros ainda combatem as chamas que hoje devastavam a área ao redor da cidade costeira de Karisto.

Desde a tarde de segunda-feira até agora, 53 incêndios florestais foram declarados na Grécia, informou o Corpo de Bombeiros.

Nos últimos sete dias, pelo menos 34.000 hectares de floresta e terras agrícolas foram queimados em todo o país, de acordo com dados divulgados hoje pelo jornal Kathimerini.

A Grécia está a atravessar vários dias de calor extremo – os termómetros marcaram 46,4 graus no domingo no Peloponeso, a temperatura mais alta já registada no país helénico.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, a onda de calor vai prolongar-se pelo menos até quinta-feira, altura em que se prevê uma descida significativa das temperaturas.