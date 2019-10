A diretiva operacional que estabelece o DECIR indica que a partir de quarta-feira o envolvimento dos meios de combate vai estar no nível II, passando a estar no terreno as forças de empenhamento permanente e 39 meios aéreos, mas “a avaliação do perigo e do risco determinará o nível de empenhamento adicional de meios”.

A reunião na ANEPC acontece no dia em que se assinalam dois anos dos incêndios de 15 de outubro de 2017, em que 50 pessoas perderam a vida.

Eduardo Cabrita destacou que Portugal está hoje “melhor preparado, com mais meios e com uma relação de articulação entre todas as instituições que tem produzido resultados”.

De acordo com o ministro, nos últimos dois anos foram obtidos resultados que permitiram “reconstruir a confiança no sistema de proteção civil”.

“Temos até hoje uma redução do número de ocorrências em 45% relativamente à medida dos últimos 10 anos e uma redução de área ardida de 66% relativamente à média dos últimos 10 anos”, disse, frisando que 2019 regista a segunda menor área ardida e de número de ocorrências de incêndios desde 2009.