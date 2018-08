Desde terça-feira que a rede móvel da NOS na serra de Monchique estava condicionada devido a “um ‘site’ móvel [antena] e alguns serviços fixos em baixo”.

De acordo com fonte da NOS, ao início da tarde de hoje os serviços móveis estavam “repostos na região de Monchique”.

Segundo fonte da Altice Portugal, também as comunicações móveis da operadora foram “repostas na vila de Monchique”, tendo-se restabelecido também a “maioria das comunicações fixas”.

“Apesar das dificuldades que se têm sentido no terreno, em termos de acesso às antenas e reconstrução, mesmo que provisória da infraestrutura em fibra ótica, devido às permanentes mudanças de direção das frentes de incêndio, morfologia do terreno e vento forte que se tem feito sentir, as equipas da Altice Portugal conseguiram repor o serviço móvel”, afirma a empresa em comunicado, pelas 13:00.

Segundo a empresa, há zonas do território de Monchique que “nunca tiveram rede móvel” e que, neste momento, por serem frentes de incêndio, têm rede móvel através do “reforço de unidades móveis transportáveis da Altice Portugal”.

A Altice Portugal informa ainda que foram enviados, na tarde de hoje, “cerca de meia centena de cartões SIM da Altice, que ficarão ao dispor das entidades relevantes”, com o objetivo de garantir o serviço de rede móvel sobre todas as redes.