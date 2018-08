Na segunda-feira, cinco elementos do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) da GNR — homens entre os 30 e 39 anos – sofreram queimaduras num fogo que deflagrou numa zona de pasto no concelho de Mourão (distrito de Évora) e que foi dominado horas depois.

Três dos militares foram levados para hospitais devido à gravidade dos ferimentos.

Um deles, de 39 anos, está no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), com queimaduras de segundo e terceiro grau em cerca de 60% do corpo: “Está entubado e ventilado, clinicamente estável e com prognóstico reservado”, informou a unidade esta manhã.

O Hospital de São João, no Porto, indicou também durante a manhã que o militar internado na sua unidade de queimados está “em estado grave, mas estável”, e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) divulgou um comunicado, cerca das 12:00, dando conta do “prognóstico favorável” do terceiro elemento do GIPS, de 32 anos, que sofreu “queimaduras de gravidade moderada” e está em observação no Hospital de São José, em Lisboa.

O Ministério da Administração Interna anunciou hoje que as circunstâncias em que os militares ficaram feridos estão a ser investigadas.