O ICNF confirmou que ainda há estradas na mata que se encontram encerradas “por razões de segurança, tendo em conta que decorrem operações de exploração florestal, envolvendo maquinaria pesada e o corte de árvores de grande porte”.

O plano para a recuperação da área ardida no Pinhal do Rei “está a ser cumprido e em consonância com as metas estabelecidas”, garantiu o ICNF.

Por outro lado, o engenheiro agrónomo Ricardo Vicente, que se demitiu em junho do Observatório do Pinhal do Rei - criado na sequência do incêndio de outubro de 2017, que devastou mais de 86% da Mata Nacional de Leiria -, por considerar que não havia desenvolvimentos, lamentou à Lusa que continue a não existir um plano de regeneração natural e de plantação para a Mata Nacional de Leiria.

“Não terei a informação toda em minha posse, mas não é conhecido um plano concreto, com datas estabelecidas, para a regeneração natural e para a plantação de espécies. Segundo o ICNF, cerca de um terço da Mata Nacional necessita de plantação e dois terços têm potencial para regeneração natural”, salientou Ricardo Vicente.

Segundo o especialista, já deveriam ter sido traçados quais os “talhões” a plantar, os “meios humanos e tecnológicos necessários” e um plano com a definição de quais as espécies escolhidas.

As áreas onde existem bancos de sementes “devem ser preparadas” para a regeneração natural decorrer da melhor forma e a plantação no restante terreno deve ter espécies que mantenha a “componente produtiva” da mata e “o ambiental”, o que é para si “o mais importante”.

“Houve quem falasse de espécies com resiliência para resistir ao incêndio, com faixas de segurança, mas não se sabe o que é necessário. São precisas espécies como as folhosas e autóctones, mas é preciso quantificar e definir a sua gestão”, disse Ricardo Vicente.

O agora eleito deputado à Assembleia da República por Leiria pelo Bloco de Esquerda, lembrou que o relatório do Programa de Recuperação das Matas Litorais elaborado por uma comissão científica “tem informação muito relevante”, mas não aponta um plano de reflorestação, “ao contrário do que alguns querem passar”.

Para Ricardo Vicente, também está a ser descurada a área que não ardeu. “Além das plantas invasoras, surgem os problemas fitossanitários de algumas árvores, com a probabilidade das pragas proliferarem. Há pessoal sem formação a fazer os cortes e temo que o façam de forma indiscriminada, cortando as espécies boas e más”.