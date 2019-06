"Há uma serie de questões em relação às quais o Governo não tem esclarecido a Assembleia da República apesar da insistência do PCP", criticou.

António Filipe lembrou que que há "vitimas por indemnizar e famílias cujas habitações ainda não foram reparadas" e que "o potencial produtivo não foi reparado", com atrasos nos apoios.

"Na floresta não há uma politica de fomento do ordenamento e de reposição de uma floresta autóctone o que faz com que o eucalipto volte a proliferar por regeneração natural", lamentou.

Questionado pelos jornalistas sobre se o balanço negativo que fazem é o motivo pelo qual os comunistas não se juntaram à "romaria" que hoje se deslocou a Castanheira de Pera para assinalar o segundo aniversário do incêndio de Pedrogão Grande com uma série de iniciativas, o deputado do PCP lembrou que o partido "já visitou por diversas vezes aquelas regiões".

"A questão não se resolve apenas dessa forma, não se resolve, para usar a sua expressão, com romarias, mas com um balanço sereno e responsável confrontando aquilo que foi prometido e as expetatitvas criadas com aquilo que foi concretizado ou não", respondeu.

Na perspetiva de António Filipe, "não se trata de assinalar uma efeméride no terreno, trata-se é de procurar fazer um balanço".

"Passaram dois anos e é tempo de fazer um balanço e de alertar para aquilo que ainda não foi feito e tem que ser feito o mais rapidamente possível até como forma de evitar que outras catástrofes possam ocorrer", insistiu.

O primeiro-ministro, António Costa, esteve hoje no concelho de Castanheira de Pera e assistiu a uma missa em honra e memória das vítimas e na qual também esteve presente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues e a líder do CDS-PP, Assunção Cristas.

Sobre aquilo que ainda é possível fazer nesta legislatura para resolver estas questões, o deputado comunista lembrou que a "agenda parlamentar está fechada e portanto em termos legislativos já serão difíceis tomar" medidas.

"Era suposto que houvesse um acompanhamento permanente da concretização das medidas e o Governo não tem proporcionado à Assembleia da República a informação necessária para poder haver esse acompanhamento. Isso ainda pode ser feito", apelou.

